  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Marmara'nın genelinde aralıklı yağmur bekleniyor
Aktüel

Marmara'nın genelinde aralıklı yağmur bekleniyor

Çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nin genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 09:43:00 -
Marmara'nın genelinde aralıklı yağmur bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede çok bulutlu hava bekleniyor.

Bölge genelinde aralıklı yağmur öngörülüyor. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, genelinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen bölgede olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Yalaka' İlyas Salman CHP Grup Toplantısı'na katıldı
Siyaset

'Yalaka' İlyas Salman CHP Grup Toplantısı'na katıldı

İlyas Salman, rozetiyle birlikte CHP'nin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. İlyas Salman'ın bu hareketi Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yalaka..
Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme
Gündem

Türk savaş uçaklarından Rus bombardıman uçağına engelleme

NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Rus bombardıman ve savaş uçaklarına önleme takip için Norveç, İngiltere, Belçika, İtalya, Romanya, Bulgari..
Hainler tek tek dökülüyor! İşte İstanbul Emniyeti’ne saldırının talimatını veren isim
Gündem

Hainler tek tek dökülüyor! İşte İstanbul Emniyeti’ne saldırının talimatını veren isim

DHKP/C sözde Türkiye Sorumlusu Yasemin K.’nın, İstanbul Emniyeti ve karakol saldırılarının talimatını verdiği ortaya çıktı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay