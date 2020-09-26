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Aktüel Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak
Aktüel

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:55:08 -
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde olacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede az bulutlu, zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olacak.

Akşam saatlerinden itibaren Trakya kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üzerinde olması bekleniyor.

Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli esmesi öngörüldüğünden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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