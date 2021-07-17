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Yaşam

Marmara'da denize girilir mi? Müsilaj temizlendi mi son durum

Marmara Denizi'ne girilebilir mi müsilaj bitti mi? Marmara Denizi'nde ilkbaharda iyiden iyiye kendini gösteren müsilaj sorununa karşı 8 Haziran'da 7/24 temizleme işlemi başladı. Bayramla birlikte denize, tatile gitmeyi planlayanlar 'Marmara'da denize girilir mi?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-17 12:55:00 -
Marmara'da denize girilir mi? Müsilaj temizlendi mi son durum

Marmara Denizi’nde 8 Haziran’da müsilaj yani deniz salyasına karşı adeta seferberlik başlatıldı. Peki, Marmara Denizi temizlendi mi?

Marmara'da denize girilir mi? Müsilaj temizlendi mi son durum

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHUZAM), Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajın  temizlendiğini uzaydan görüntüledi.

İTÜ UHUZAM Müdür Yardımcısı ve İTÜ İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu, “Marmara Denizi ve çevresi zaten çalıştığımız bir bölgeydi. Mart ayından itibaren farklı çözünürlükteki uydu görüntüleriyle denizi müsilaj özelinde incelemeye başladık. Marmara Bölgesi'ndeki uydu görüntülerinde müsilajı bugün itibariyle su yüzeyinde görmüyoruz. Önceki dönemlerde müsilaj, daha çok İstanbul'da Anadolu Yakası'nın kıyı alanları ve Adalar civarı, Kapıdağ Yarımadası, İzmit ve Gemlik körfezlerinde yoğunlaşmış durumdaydı. Uydu görüntülerinden su yüzeyinde şimdi yok denilecek kadar az olduğunu söyleyebiliriz. Ancak müsilajın su yüzeyinde görülmemesi bu problemin ortadan kalktığını göstermez. Marmara Denizi’nde su kolonunda ne olduğu araştırılmalı” dedi. 

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