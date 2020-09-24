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Gündem Marmara'da bir deprem daha
Gündem

Marmara'da bir deprem daha

Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-24 21:26:00 -
Marmara'da bir deprem daha

AFAD'dan alınan bilgiye göre; Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Saat 21:06'da meydana gelen depremin, yerin 17.77 km altında gerçekleştiği bildirildi.

Bugün İstanbul ve çevre iller sarsılmıştı

Saat 16:38 sularında da, İstanbul ve çevre illerde hissedilen bir sarsıntı meydana gelmişti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak duyurmuştu.

Deprem, Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında meydana gelmişti.

Deprem uzmanından önemli uyarı: Öncü değil ama uyarıcı bir deprem

Yaşanan depremin ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, bu depremin öncü olmadığını ancak uyarıcı olduğunu bildirmişti.

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