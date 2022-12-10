Marmara ve Ege için fırtına uyarısı

Yapılan en son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Yağışların Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 80 km / saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.