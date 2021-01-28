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Gündem Marmara Üniversitesi'nin sınavında skandal! 'Tayyip'e sor'
Gündem

Marmara Üniversitesi'nin sınavında skandal! 'Tayyip'e sor'

Marmara Üniversitesi'nde yaptığı final sınavında "Ayakkabı almak istiyorsun ama çok pahalı. Ne anlama gelir?" sorusuna "Tayyip'e sor" şıkkını koyan öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer hakkında soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 15:07:00 -
Marmara Üniversitesi'nin sınavında skandal! 'Tayyip'e sor'

Öğretim görevlisi Bülend Nami Nomer, 'Ekonomiye Giriş' dersinde sorduğu "Bir çift ayakkabı almak istiyorsun ancak senin için çok pahalı, bu ne anlama geliyor?" sorusuna, "Tayyip'e sor" şıkkını koydu. Nomer, fındık üretimi ve ticaretiyle iligili bir diğer soruda ise, "Tayyip her zaman kazanır" şıkkına yer verdi. Marmara Üniversitesi yönetiminin, öğretim görevlisinden istifasını istediği, aksi halde görevden alınacağını söylediği öğrenildi.

Marmara Üniversitesi soruşturma başlattı

Marmara Üniversitesi, Nomer hakkında idari soruşturma başlattığını duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü'nden bir öğretim elemanının 2547 sayılını kanunun 40'a maddesi ile görevlendirildiği Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Introduction to Economics I dersinin test olarak yapılan final sınavındaki seçeneklerden bazılarında Sayın Cumhurbaşkanımızın adına yakışıksız bir biçimde gönderme yapıldığı ve öğrenciler üzerinde algı yaratılmaya çalışıldığı iddiaları üzerine adı geçen hakkında derhal idari soruşturma başlatılmıştır.

 

Öte yandan Marmara Üniversitesi yönetiminin, öğretim görevlisinden istifasını ya da emekliliğini istediği, aksi halde görevden alınacağını söylediği öğrenildi.

"İstifaya zorlanmasını kabul etmiyoruz"

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri tarafından, dekanlığa konuyla ilgili gönderdilen toplu mailde, "Bülent Nami Nomer’in mizahi bir yaklaşımla hazırladığı sınav sorularının sebep olarak gösterilerek görevden alınmasını/istifaya zorlanmasını kabul etmiyoruz" denildi.

Öğrencilerin açıklaması şöyle: Biz Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri olarak, 28.01.2021 tarihinde saygıdeğer hocamız Bülent Nami Nomer’in mizahi bir yaklaşımla hazırladığı sınav sorularının sebep olarak gösterilerek görevden alınmasını / istifaya zorlanmasını kabul etmiyoruz. Bülent Hocamız bizim için hem entelektüel bilgi birikimi hem alanındaki uzmanlığı hem de nazik ve insancıl yaklaşımı ile öğrencilik hayatımız boyunca hepimize yol göstermiş eşsiz bir insandır. Ne ders içinde, ne ders dışında herhangi bir kişi veya kuruma asla hakaret etmemiştir. Biz, özgür düşüncenin akademide olmazsa olmaz bir unsur olduğunu savunuyor, ilgili final sınavı sorularının öne sürülerek mesleğini yıllardır saygı ve onur ile başarıyla sürdüren değerli hocamıza yöneltilen haksızlığa karşı duruyoruz. Hocamızın yanındayız, kendisine karşı herhangi bir yaptırım uygulanmasını kesinlikle istemiyoruz.

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Yorumlar

Rabia Zafer

Tam Bir Ş....siz Kesinlikle Hesap Sorulmalıdır.
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ALİ

BİZDE BU ....SİZİN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ KİME SORACAĞIZ. FETÖŞ'E Mİ? HADSİZ Kİ NE HADSİZ. .....
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