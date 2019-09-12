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Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Fransa'ya gitti

12 Eylül 2019 Perşembe 15:36
Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Fransa'ya gitti


İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi, Korfbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Fransa'ya gitti.

Marmara Üniversitesi Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Saint-Etienne şehrinde 13-15 Eylül'de düzenlenecek turnuvaya sekiz ulusal şampiyon takım katılacak.

IKF Avrupa Kupası 2020'nin 1. Turu anlamına gelen bu organizasyon sonucunda en iyi iki takım 9-11 Ocak 2020 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak IKF Avrupa Kupası Final Turu'na katılacak.

IKF Avrupa Kupası 2020 1. Tur Katılımcıları:

- A Grubu

KCC Sokol Ceske Budejovice (Çekya)

KC Barcelona (İspanya)

Cardiff City ve Met Korfball (Galler)

FJEP Bonson (Fransa)

- B Grubu

Marmara Üniversitesi Spor Kulübü

KS Sokol Serock (Polonya)

KK SPU Nitra (Slovakya)

Edinburgh Mavericks (İskoçya)

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:36
  1. Korfball
  2. Korfbol Şampiyonlar Ligi
  3. Marmara Üniversitesi

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