Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Fransa'ya gitti12 Eylül 2019 Perşembe 15:36
İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi, Korfbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Marmara Üniversitesi Korfbol Takımı, Fransa'ya gitti.
Marmara Üniversitesi Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Saint-Etienne şehrinde 13-15 Eylül'de düzenlenecek turnuvaya sekiz ulusal şampiyon takım katılacak.
IKF Avrupa Kupası 2020'nin 1. Turu anlamına gelen bu organizasyon sonucunda en iyi iki takım 9-11 Ocak 2020 tarihlerinde Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak IKF Avrupa Kupası Final Turu'na katılacak.
IKF Avrupa Kupası 2020 1. Tur Katılımcıları:
- A Grubu
KCC Sokol Ceske Budejovice (Çekya)
KC Barcelona (İspanya)
Cardiff City ve Met Korfball (Galler)
FJEP Bonson (Fransa)
- B Grubu
Marmara Üniversitesi Spor Kulübü
KS Sokol Serock (Polonya)
KK SPU Nitra (Slovakya)
Edinburgh Mavericks (İskoçya)
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