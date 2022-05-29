Marmara ücretsiz mi? Bugün Marmaray bedava mı?
29 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz mi? Marmaray, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi projesi kapsamında fidan dikimi gerçekleştirilecek. Fetih etkinlikleri kapsamında vatandaşlar da Atatürk Havalimanı’na akın edecek. 29 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz mi? Bugün Marmaray bedava mı?
Marmaray ücretsiz mi? Atatürk Havalimanı'na yapılacak olan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi, İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümünde bugün fidanlarla buluşacak. İstanbul'un fethini temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.
Marmaray bugün bedava mı?
Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir."denildi.
Aktüel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne nasıl gidilir? Atatürk Havalimanı metro, metrobüs, Marmaray gidiş tarifi: