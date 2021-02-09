Marmara için fırtına uyarısı
Marmara Bölgesi için yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteotroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Marmara Bölgesi genelinde yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.