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Yaşam Marmara için fırtına uyarısı
Yaşam

Marmara için fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi için yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısında bulunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 14:04:00 -
Marmara için fırtına uyarısı

Meteotroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden Marmara Bölgesi genelinde yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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