Marmara Denizi'nde deprem!

Marmara Denizi’nde gece yarısının ardından meydana gelen deprem, bölgede hissedilen sarsıntıyla dikkat çekti. Gece saat 01.17’de kaydedilen deprem, kısa süreli endişeye yol açtı.

Depremin merkez üssünün Bursa’nın Karacabey ilçesi açıkları olduğu açıklandı. Sarsıntının Marmara Denizi açıklarında meydana gelmesi nedeniyle çevre ilçelerde de hissedilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

BÜYÜKLÜĞÜ 3,5 OLARAK AÇIKLANDI

Yapılan ilk belirlemelere göre depremin büyüklüğü 3,5 olarak ölçüldü. Sarsıntının yerin 6,01 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

Bu derinlikte oluşan depremler, büyüklüğü çok yüksek olmasa da yüzeye yakın olması nedeniyle bazı bölgelerde daha belirgin hissedilebiliyor.

MARMARA’DA DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Marmara Denizi, Türkiye’nin en dikkatle izlenen sismik bölgeleri arasında yer almayı sürdürüyor. Bu nedenle bölgede meydana gelen her deprem, büyüklüğünden bağımsız olarak yakından takip ediliyor.

Karacabey açıklarında yaşanan son sarsıntı da Marmara’daki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı. Şu aşamada deprem sonrası olumsuz bir durum bildirilmedi.