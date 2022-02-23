Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısı gerçekleşti.

YENİ AKİT ANKARA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Marmara Denizi Koordinasyon Kurulu üyelerinin katılımıyla Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu. Kurum sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Marmara Denizi Koordinasyon Kurulu üyelerimizin katılımıyla Marmara Denizi Eylem Planı İl Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. Başta İstanbul özelinde olmak üzere aldığımız tüm kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tüm paydaşlarımızla Marmara'da müsilaj gibi problemlerin bir daha yaşanmaması için gerekli çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz. Bilgisini, tecrübesini Marmara Denizi'miz için seferber eden ve #MarmaraHepimizin diyerek bu seferberliğe güç veren herkese şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.