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Aktüel Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalacak
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalacak

Yeniakit Publisher
2020-12-01 09:54:01 -
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalacak

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'ndeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede havanın çok bulutlu olması öngörülüyor.

Edirne haricinde bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıklar 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşecek.

Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli, zamanla orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.





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