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Aktüel Marmara Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-25 09:55:08 -
Marmara Bölgesi'nde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede hava sıcaklıklarının artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörüldüğünden, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği uyarısı yapıldı.

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