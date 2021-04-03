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Aktüel Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 09:42:00 -
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artacağı bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren zaman zaman kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.

 

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