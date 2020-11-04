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Aktüel Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 09:49:51 -
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması öngörülüyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin edilen bölgenin doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli’nin doğu kesimlerinde aralıklı sağanak bekleniyor.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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