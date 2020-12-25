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Aktüel Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de bugün fırtına bekleniyor
Aktüel

Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de bugün fırtına bekleniyor

Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor

Yeniakit Publisher
2020-12-25 08:52:42 -
Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de bugün fırtına bekleniyor

ANKARA (AA) - Marmara Bölgesi geneliyle Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde bugün öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu olması öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güney, Batı Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun güney ve doğu kesimleriyle İç Anadolu Bölgesi'nde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun doğu kesimleriyle Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar (40-60 kilometre/saat) ve kısa süreli fırtına (60-75 kilometre/saat) tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.




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