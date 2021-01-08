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Aktüel Marmara Bölgesi için duyuruldu! Yarından itibaren...
Aktüel

Marmara Bölgesi için duyuruldu! Yarından itibaren...

Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 18:14:00 -
Marmara Bölgesi için duyuruldu! Yarından itibaren...

Marmara Bölgesi yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge yarından itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek.

Bölgede görülecek yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda görülecek yağışlarla birlikte biraz azalacağı, pazartesi ve salı günleri ise bölge genelinde artarak mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerine çıkacağı ancak gelecek hafta ortasında (çarşamba) hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın yarından itibaren kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetli (30-60 km/s) eseceği değerlendiriliyor.

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