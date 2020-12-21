Marketten hırsızlık yaparken gelen müşteriye ekmek sattı, kasaya 5 lira bırakıp kaçtı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde marketten hırsızlık yapan şüphelinin bir müşteriye ekmek satması ve kasaya 5 lira bırakarak kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Menderes Mahallesi'ndeki Mikail Parıltı'ya ait markete gelen kapüşonlu bir kişi, iş yeri sahibinin annesine oğlunun nerede olduğunu sordu.

Parıltı'nın marketin yanındaki evde olduğunu ve birazdan geleceği cevabını alan şüpheli, markette beklerken anne ise oğlunu çağırmaya gitti.

Bu sırada alışverişe gelen kadın müşteriye ekmek satan şüpheli, daha sonra kasadaki 700 lirayı çaldı.

Şüpheli, marketten çıkarken kasaya 5 lira bıraktı.

Markete gelen anne ve oğlu, kasadaki paraların çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli E.G'yi yakaladı.

- "Niye 5 lira bahşiş bıraktığını anlamadık"

Mikail Parıltı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marketi annesine bırakarak eve banyo yapmaya gittiğini söyledi.

Şüphelinin bu sırada markete geldiğini belirten Parıltı, "Şahıs ismimi söyleyince annem güvenmiş. Annem eve gelince, bir kadın müşteriye ekmek satıyor ve daha sonra kasadaki paraları alıyor. Çıkarken de 5 lira bahşiş bırakıyor. Bahşişi niye bıraktığını anlamadık." diye konuştu.

Parıltı, şüphelinin markete gelmesi ve sonrasında yaşananların yer aldığı güvenlik kamerası görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.