Marketten 40 bin TL'lik sigara çalındı Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir markete gece yarısı giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler 40 bin TL değerinde sigara çaldı.

Bingöl'ün Karlıova ilçe merkezindeki Fatih Caddesi üzerinde bulunan Veysel Özçelik'e ait market dün gece soyuldu. Sabah işyerine geldiğinde soyulduğunu fark eden Özçelik, polise haber verdi. Markette yapılan incelemede 40 bin TL değerinde sigara çalındığı tespit edildi. Polis markete giren kişi ya da kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

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