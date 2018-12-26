Markette boks yapan teyzeler, gülmekten kırıp geçirdi

Ülkemizde binlerce bayiliği bulunan bir marketin Adıyaman'da bulunan şubesinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri gülme krizine soktu. Boks eldivenlerini deneyen iki kadın, profesyonel boksörlere taş çıkarttı.

İzlenme rekorları kırdı

Kentte bir markete giren ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, raflarda gördüğü boks eldivenlerini merak ederek ellerine taktı. Çevrelerinde kimsenin olmadığını gören kadınlar daha sonra ringde maç yapar gibi birbirleriyle boks mücadelesi gerçekleştirdi. Marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kadınlar boks maçı sonrasında kendilerini izleyenler varmış gibi çevresini selamlıyor. İnternete düşen görüntüler ise sosyal medya aracılığıyla binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.