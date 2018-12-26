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Markette boks yapan teyzeler, gülmekten kırıp geçirdi

Adıyaman'da, 2 kadının markette gördüğü boks eldivenlerini takarak boks yapar gibi birbirilerine karşı verdiği mücadele güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüler, sosyal medyada izleyen binlerce kişi tarafından beğeni topladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 14:54

Ülkemizde binlerce bayiliği bulunan bir marketin Adıyaman'da bulunan şubesinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler izleyenleri gülme krizine soktu. Boks eldivenlerini deneyen iki kadın, profesyonel boksörlere taş çıkarttı.

İzlenme rekorları kırdı

Kentte bir markete giren ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, raflarda gördüğü boks eldivenlerini merak ederek ellerine taktı. Çevrelerinde kimsenin olmadığını gören kadınlar daha sonra ringde maç yapar gibi birbirleriyle boks mücadelesi gerçekleştirdi. Marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde kadınlar boks maçı sonrasında kendilerini izleyenler varmış gibi çevresini selamlıyor. İnternete düşen görüntüler ise sosyal medya aracılığıyla binlerce kişi tarafından izlenerek büyük beğeni topladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 14:54
  1. Markette boks yapan teyzeler
  2. komik olay
  3. Adıyaman

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