Marketlere dağıtılmadan yakalandı: Bin 500 litre sahte zeytinyağ

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülen bin 500 litre sahte zeytinyağını tespit etti. Ekipler, tek tek belirlenen adreslerde tüm sahte yağları tek tek topladı.

Zeytinyağının 5 litrelik tenekesinin 700 liradan satıldığı öğrenildi. Sahte zeytinyağlarının biyodizel olarak kullanılmak üzere çevre izin ve lisans belgesi olan bir firmaya teslim edileceği öğrenildi. Zeytinyağlarını üreten firmaya ise idari para cezası kesildiği öğrenildi.