Marketlerde yeni dönem başladı! Artık açıkta satılamayacak

Marketlerde sebze meyve satışına yeni düzenleme geliyor. TRT Haber'de yer alan habere göre Ticaret Bakanlığı; meyve ve sebzelerin ambalajlanma, depolama ve taşınmasına yönelik taslağı hazırladı, sektörün görüşüne açtı.

Bazı sebze ve meyveler seçilemeyecek

Taslağın hayata geçmesiyle sebze ve meyvelerin bazıları açık alanlarda satılamayacak. Düzenlemeyle birlikte tüketici sebze ve meyveleri seçemeyecek. Bu meyveler marketlerde oluşturulacak özel kapalı alanlarda satılacak.

Uygulama ile daha kaliteli ürün tüketimi hedefleniyor

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, yeni uygulama ile hem zayiatın önüne geçileceğini hem de tüketicinin daha kaliteli ürün tüketeceğini söyledi.

Hangi sebze ve meyveler açıkta satılmayacak?

Düzenleme kapsamında ahududu, böğürtlen, dut, mango, şeftali, mantar gibi sebze ve meyveler bulunacak. Karpuz, kavun, kestane, mısır, nohut, muz, soğan, patates gibi ürünler açıkta satılmaya devam edecek.

Gramaj hilesi

Son haftaların bir numaralı gündem maddesi olan fahiş fiyat artışlarına, gramaj hilesi de eklendi. Fırsatçıların zam yapmak yerine ürünlerin gramajlarını düşürdükleri ortaya çıktı.

Her üründe gramajı azaltmışlar

Örneğin genellikle 5 litre bildiğimiz ayçiçek yağı 4 litreye, 1000 gram bildiğimiz peynir 900 grama indi. 1000 ve 500 gram olarak bildiğimiz çay paketleri 900 ve 400 gram olarak değişti. Ardından çikolatadan çereze, peynirden et ve et ürünlerine kadar birçok üründe gramaj azaltarak gizli zam yapan fırsatçı sayısı arttı.

114 bin TL'ye kadar para cezası uygulanacak

Vatandaşı rahatsız eden bu uygulamaya karşı Ticaret Bakanlığı "kilogram fiyatı" yazılmasını zorunlu hale getirse de fırsatçıları durduramadı. Son olarak "gram gram hile" davranışında bulunanlara Bakanlık tarafından ceza uygulandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı karara göre, gıdada gramajı azaltma yoluyla gizli zam uygulaması yaparak tüketiciyi mağdur edenlere 114 bin 326 liraya varan idare para cezası verilmesi uygulaması başlatıldı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve gramaj azaltarak zam yapanlara ceza gündeme geldi.

Pekcan "Ürünlerin birim fiyatı aynı bırakılarak gramaj azaltılıyor. Tüketicinin doğru bilgilenmesi, esnafın zarar görmemesi için böyle bir uygulamayı başlattık. Yanıltıcı ambalajlar her halükarda aldatıcı ticari uygulama sayılacak ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası uygulanacak" dedi.

Hangi üründe ne kadar gramaj hilesi yapıldı?

Kuru yemiş paketleri 200 gramdan 180 ve 155 grama indirildi. Ayçiçek yağının 5 litre olarak bilinen ambalajları 4 litreye düştü. Peynirde 500 ve 1000 gram olarak bilinen ambalajlar 900, 800, 870, 600 gibi farklı gramajlarla üretilmeye başlandı.

Fındık kremasında 750 gram olarak standartlaşan ambalaj, 630 grama indirildi. 1000 mililitre zannettiğimiz temizlik malzemeleri 900-750 mililitreye, 4 litre zannettiklerimiz 3750 mililitreye düşmüş durumda.