0553 313 94 23

Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, marketlerde tanzim satışların başladığını duyurdu.

28 Mart 2019 Perşembe 11:25
Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, kurum olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladıklarını belirterek, "Bu konuda talep marketlerden geldi." dedi.

Poyraz, AA muhabirine, Tarım Kredi vasıtasıyla tanzim satış noktaları haricinde, zincir mağazalara da mal tedarikinin sağlanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Uygulamanın fiyatlar ve aracılık sistemi üzerinde sağlayacağı katkılara işaret eden Poyraz, "Tarım Kredi olarak tanzim ürünlerinin marketlere satışına başladık. Bu konuda talep marketlerden geldi. Fiyatların artmasında en büyük etken olan aracılık sisteminin fiyatlar üzerinde oluşturduğu negatif etkiyi minimize etmeyi hedefliyoruz. İlk etapta lojistiği kolay olan patates ve soğanı marketlere sunuyoruz." diye konuştu.

Poyraz, Tarım Kredi olarak, talep eden marketlere patates ve soğanı tanzim satış fiyatı olan 2 liradan satacaklarına dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Burada lojistik ve diğer masraflar markete ait olacağı için onlar bir miktar masrafı bizim satış fiyatımızın üzerine ekleyecekler. Belediyeler kamu hizmeti gördüklerinden bazı maliyetlere katlanıyorlar ama marketler ticari işletme. Bu nedenle ürünlerin fiyatına belli bir miktar karlarını koymaları gerekebilir. Benim tahminim, bu ürünlerde marketlerin satış fiyatı her halükarda piyasa fiyatlarının çok çok altında bir rakama denk gelir."

"Tarım Kredi satış mağazalarını artırabilir"

Tanzim satış noktalarının devam edip etmeyeceğinin seçimlerden sonra değerlendirileceğini vurgulayan Poyraz, aracılığı azaltacak bir sistem üzerinde çalışmalar yapılacağını dile getirdi. Poyraz, ulusal marketlere rakip olmayacak şekilde Tarım Kredi'nin satış mağazalarının sayısını da artırabileceklerini bildirdi.

Her ülkede dönemsel olarak bazı gıda ürünlerinde sıkıntılar yaşanabildiğini anımsatan Poyraz, soğan ve patateste yaşanan arz sorunlarının geçici olduğunu sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:25
  1. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz
  2. Tanzim satış
  3. marketlerde tanzim satış
  4. sebze meyve satışları
  5. açıklama

YORUM YAZ

  • GulbahceGulbahce1 sa önce
    Turkcesi:zorla guzellik olur.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gürsulu minik çevreciler kuşları “ev”lendirdi
  1. Gürsulu minik çevreciler kuşları..
  2. Mavi ışıkla otizme dikkati çekilecek
  3. Kayıp üniversite öğrencisi Arda,..
  4. Başkan Erdoğan sosyal medyadan..
  5. Ferhat Sarıkaya'ya 10 yıl hapis cezası..
  6. Polatlı’da en fazla istihdam sağlayan..
  7. Yoğun bakımda tecrübe önemli
  8. Polis uyarıyor! Aman dikkat kapı..
  9. Guatemala'da kamyon otoyolda en az 30..
  10. Ayşen Zeybekci: "Oyunuza ve sandığa..
  11. Hırsız, caminin musluklarını çalarken..
  12. Ömer Günel mitinglerine Davutlar’da..
  13. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
  14. Almanya Alevi silahını çıkarttı!
  15. Yıldızgörer, Mersinlileri oy..
  16. Bakan Kurum’dan Başkan Adayı Yıldız’ın..
  17. Türkiye'den hareket eden Palau..
  18. İçişleri Bakanı Soylu’ya Yenikent’te..
  19. Adana’da içme suyu yüzde 20 ucuzluyor
  20. Mehmet Tosun’un mitingi yoğun ilgi..
Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı
PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
Başbakan canlı yayında açıkladı: Uydu vurduk, uzay süper gücüyüz
MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu
CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak
CHP'li Engin Altay'dan Erdoğan ile Bahçeli'ye küstah tehdit: Hücrede hesapları sorulacak

Günün Karikatürü

28 Mart 2019
Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
Mehmet Talu Hoca: Abdülhamid gitti, Osmanlı yıkıldı, darmadağın olmadık mı?
Dolarda oyun kuran oyuna geldi
Dolarda oyun kuran oyuna geldi