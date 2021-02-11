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Ekonomi Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?
Ekonomi

Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?

Pazar günü marketler sigara, mobilya, cep telefonu, eşya satmayacak mı? Son dönemlerde zincir marketlerin fahiş uygulaması vatandaşın büyük tepkisini çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Üç beş açgözlü tüccarın milletimize ekmeğini ve aşını zehir etmesine izin veremeyiz" açıklamasından sonra zincir marketlere bir nevi ilk uyarı da geldi. Zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması için bu marketlerin bazı ürünleri satmasına yasak getirildi. Peki zincir marketlerde hangi ürünler satılmayacak? Marketlerde hangi ürünlerin satışı yasaklanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 09:19:00 - 2021-02-11 09:24:24
Marketlerde hangi ürünler satılmayacak?

Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi taslağına göre, perakende ticaretin rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması ve perakende işletmelerin dengeli şekilde büyümesi için bir dizi düzenlemeye gidilecek. Taslağa göre, zincir mağazaların geleneksel perakende işletmelere olumsuz etkilerinin azaltılması ve perakendecilere korunma sağlanması için zincir marketlerin bazı ürünleri satmasına yasaklama getirileceği kaydedildi. 

Marketlere hangi ürünleri satamayacak?

Buna göre, elektronik ortamda satış ve 1500 metrekareden büyük mağazalar hariç olmak üzere, zincir gıda marketlerde tütün mamülü, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya satılamayacak. Marketlerin elektronik ortamdaki satışlarında ise mevcut yasak ve düzenlemeler geçerli olmaya devam edecek.

Marketler, promosyonlu ürünlerden kaynaklanan kayıpları, üreticiye yansıtamayacak. Milliyet'in haberine göre, reklam, anons, ürünlerin yerleştirilmesi gibi hizmetler nedeniyle üretici veya tedarikçiden para talep edilmeyecek, ancak ikili sözleşme yapılması halinde bedel alınabilecek. Zincir gıda marketleri, pazar günleri saat 11.00'den önce açılamayacak. 

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