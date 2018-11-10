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Marketler zincirinde büyük rezalet! LGBT'li oyuncaklar raflarda!

Türkiye'nin birçok ilinde mağazaları bulunan Carrefour zincir marketleri ile GittiGidiyor gibi e-ticaret şirketlerinin internet sitelerinde satışa sunulan LGBT'li oyuncak bebekler büyük tepki çekiyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 21:09
Marketler zincirinde büyük rezalet! LGBT'li oyuncaklar raflarda!

 yeniakit.com.tr 

Türkiye'nin birçok ilinde mağazaları bulunan Carrefour zincir marketlerinin oyuncak reyonlarında LGBT'li bebeklerin satışa sunulması büyük tepki çekti. Her gün binlerce çocuğun aileleriyle birlikte alışveriş için gittiği zincir marketlerde karşılaşılan iğrenç tabloya, bilinçli anne ve babaların tepkisi sert oldu. 

Türk aile ve toplum yapısını bozmak için fırsat kollayan ifsad yuvaları, ülkemizin gelecek nesillerinin bozmak için her yolu denediklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Büyük hissesi Sabancı Holding'e ait bulunan Carrefour'da bu oyuncakların satılmasına tepki gösteren aileler, iğrençliğe bir an önce son verilmesini istedi.

İnternette de satışa sunuldu

Meşrulaştırılmaya çalışılan iğrenç sapkınlığı oyuncak halinde çocuklara ulaştırma projesi internet üzerinden de sürdürülüyor. Birçok ünlü e-ticaret şirketi tarafından stok satışı görüntülenen oyuncaklara karşı yetkililerin önlem alması bekleniyor.

Her gün binlerce insanın alışveriş yaptığı GittiGidiyor'dan da satışa sunulan iğrenç materyaller, kullanıcıların tepkisini çekiyor.

 

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 21:09
  1. Carrefour
  2. CarrefourSA
  3. GittiGidiyor

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