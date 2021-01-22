Hafta sonu market çalışma saatleri | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. 22 Ocak Cuma akşamı 21.00’de başlayan yasak 25 Ocak Pazartesi saat 05.00’te sona erecek. Peki, hafta sonu kim markete gidebilir?

Marketler saat kaçta açılıyor? Hafta sonu marketler açık mı?

Koranavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta sonu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar saat 10.00-17.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan market, bakkal, manav, kasap, balıkçı ve kuruyemişçilere gidebilir. Ancak 65 yaş üstü ve 20 yaş altının market vs için dışarı çıkması yasak. 65 yaş üstü temel ihtiyaçlarının karşılanması için 112,155,156 numaralı Vefa Sosyal Destek Birimleri’ni arayabilir.

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri cumartesi ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.