Koronavirüs salgınında bir yılı aşkın süre geride kaldı. Nisan-mayıs aylarında uygulanan tam kapanmanın ardından vaka sayıları düşmeye başladı. Haziran ayı sonuna yaklaşırken vakalar 5 bin bandına yerleşti. Aşılamadaki hızla birlikte kısıtlamaların kalkması ise en büyük beklenti haline geldi. Peki, marketler kaçta açılıyor?

Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri güncel

Koronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalara 1 Temmuz’a kadar devam edilecek. 1 Temmuz’a kadar hafta içi 22.00-05.00 ve cumartesi 22.00 pazartesi 05.00 saatleri arasındaki kısıtlama sürecek. Bu süre zarfında marketler akşam 21.00’e kadar hizmet veriyor. 1 Temmuz’dan sonra ise sokağa çıkma saat kısıtlaması olmayacak.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor” ifadelerini kullandı.