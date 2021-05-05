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Yaşam Marketler hafta içi kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Yaşam

Marketler hafta içi kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Kabine toplantısı ardından alınan yeni corona virüs önlemleri kapsamında market, bakkal, manav gibi işletmelerin çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Vatandaşların ise 'Marketler hafta içi kaçta kapanıyor, kaçta açılıyor?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, yeni yasaklar genelgesine göre market çalışma saatleri...

Yeniakit Publisher
2021-05-05 23:57:00 -
Marketler hafta içi kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Market, bakkal, manav gibi işletmeler hangi saatlerde çalışıyor? Marketler hafta sonu ve hafta içi saat kaçtan kaça kadar çalışacak merak konusu. Yeni kısıtlama kararları sonrası bakkal ve market saatleri araştırılıyor.

Marketler hafta içi kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Corona virüs salgının artışı nedeniyle yapılan kabine toplantısında, Ramazan ayı boyunca uygulanacak kısmi kapatma kararı alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kısıtlamalara ilişkin yaptığı açıklamada market çalışma saatleri de yer aldı.

İçişleri tarafından yayınlanan genelgeye göre marketler hafta içi saat 10.00-18.00 arasında mesai yapacak.

Getirilen yeni kısıtlamalarda hafta sonu sokağa çıkmak tamamen yasaklandı. Hafta sonu market saatleri ise 10.00-17.00 olarak belirlendi.

Genelge'de kısıtlamaya ilişkin şu maddelere yer verildi:

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecek.

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.

Zincir marketler ise saat 10.00’da açılacak.

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