0553 313 94 23

Market işleten çift demir çubukla öldürülmüş

İzmir'de işlettikleri markette öldürülmüş olarak bulunan karı-kocanın, kafalarına demir çubukla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 12:14
Market işleten çift demir çubukla öldürülmüş

İzmir'in Selçuk ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi'ndeki marketlerinde cansız bedenleri bulunan Hasan Hüseyin Özkan (55) ve eşi Şenay Özkan (54) çiftinin, tabancayla ateş edilerek değil, başlarına demir çubukla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Çamlık Mahallesi Selçuk- Ortaklar yolu üzerinde, 24 saat açık olan marketi işleten Hasan Hüseyin ve 24 yıllık eşi Şenay Özkan, geçen perşembe günü saat 02.00 sıralarında, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce öldürüldü. Olay, markete alışveriş için gelen bir müşterinin Özkan çiftinin cansız bedenlerini görüp, jandarmaya ihbarda bulunmasıyla ortaya çıktı. Özkan çiftini öldüren kişi ya da kişilerin, marketten bir şey almadıkları saptandı.

Jandarma ekipleri, çiftin iş yerindeki incelemelerinin ardından, yakındaki akaryakıt istasyonu ve başka market başta olmak üzere yol üzerindeki dükkanların güvenlik kamerası kayıtlarından kopya aldı. Yapılan incelemelerden henüz bir sonuç elde edilemedi. Yaklaşık 15 gün önce zeytinliklerinin kundaklandığı belirlenen çiftin yanında çalışan bir kişi ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olay anında markette olmayan çalışan, öncesinde şüpheli durum yaşamadıklarını, kimseyle sorunlarının da bulunmadığını söyledi. Market çalışanı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Jandarma ayrıca çiftin hem telefon görüşme kayıtlarını hem de banka hesap hareketlerini incelemeye aldı. Çiftin kimlerle ne gibi bağlantılarının bulunduğunun çözülmeye çalışıldığı kaydedildi. Özkan çiftinin yakınları ise önceden bildikleri olumsuz bir olay olmadığını, karı-kocanın kimseyle sorununun bulunmadığını söyledi.

Demir çubukla vurarak öldürmüşler

Hasan Hüseyin Özkan ve eşi Şenay Özkan'ın cansız bedenleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası Selçuk'ta toprağa verildi. İlk incelemede tabancayla başlarına ateş edildiği değerlendirilen Özkan çiftinin, yapılan otopside ise başlarına demir çubuk olduğu tahmin edilen sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 12:14
  1. Market işleten çift demir çubukla öldürülmüş
  2. İzmir
  3. Cinayet
  4. Hasan Hüseyin Özkan
  5. Şenay Özkan
  6. korkunç olay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da otomobil duvara çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
    1. Antalya'da otomobil duvara çarptı: 2..
    2. Omar, İslamafobik yorumu ti'ye aldı
    3. "Aylin, bi' dinle bi' dinle... Bu..
    4. Kartal'da kumar baskını:11 gözaltı
    5. Fransa'nın başkenti Paris'teki Champs-..
    6. Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek..
    7. Irak'taki şiddetli yağışlar çadır..
    8. Takla atan araçtan yara almadan çıktılar
    9. Suudi Arabistan Kralı Selman öldü mu?
    10. Detaylar netleşiyor! İşte yeni..
    11. Karda mahsur kalan 100 büyükbaş hayvan..
    12. 'Süresiz nafaka boşanmış kadınları..
    13. Karla kaplı ormanlara yaban hayvanları..
    14. 3'üncü kez alkollü yakalanan sürücüye..
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. Riyad'da kırmızı alarm! Kral Selman..
    17. Yavuz Dizdar: Doktorlara ihtiyaç..
    18. Esed göç ettirdiklerinin evlerine el..
    19. CHP Bitlis ilçe belediye başkan..
    20. Yargı laikçi kıskaçta
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor
    Bakan yardımcısı açıkladı! Yeni sistem geliyor