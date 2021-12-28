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Ekonomi Market fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama! Yetkili isim önemli gelişmeyi paylaştı
Ekonomi

Market fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama! Yetkili isim önemli gelişmeyi paylaştı

Gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan, dolar kurundaki düşüşün market fiyatlarına yansıyacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 15:11:00 -
Market fiyatlarıyla ilgili kritik açıklama! Yetkili isim önemli gelişmeyi paylaştı

Gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan, kurdaki gerilemenin sonucu olarak market fiyatlarının daha da düşeceğini bildirdi.

Türkiye'nin önde gelen gıda toptancı sitesi Gimat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aydoğan, yaptığı yazılı açıklamada, gerek üretim gerekse tedarik ve doğrudan lojistik süreçlerinde piyasada hiçbir aksaklık bulunmadığını belirtti.

Kurdaki gerilemeyle market fiyatlarının da düşmeye başladığına işaret eden Aydoğan, "Fiyatlardaki bu düşüş mevcut ürünlerin sirkülasyonu ile kademeli olarak daha da düşecektir" değerlendirmesinde bulundu.

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