  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Market alışverişine çıkan karantina kaçağı izole araçla yurda gönderildi
Aktüel

Market alışverişine çıkan karantina kaçağı izole araçla yurda gönderildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina bulunması gereken O.S. adlı vatandaş alışveriş için gittiği markette polise yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 22:53:00 -
Market alışverişine çıkan karantina kaçağı izole araçla yurda gönderildi

Polis ekipleri, karantina kuralını ihlal eden O.S'ye önce 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı ardından da adli işlem yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araca alınan O.S., zorunlu karantinada kalacağı Afyonkarahisar'da KYK'ya bağlı Tınaztepe Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Kocaeli'de dün yapılan Kovid-19 denetimlerinde karantina ihlali yapan 16, maske takmayan 264, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişi ile ayakta yolcu kapasitesini aşan 2 sürücü ve iş yerinde tedbirlere uyulmayan 1 işletmeciye idari para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı
Dünya

‘Ermenilere yardım etmiyoruz’ demişlerdi! İhanet ortaya çıktı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına müdahil olmadıklarını duyuran İran'ı zora düşürecek görüntüler ortaya çıktı.
İran'dan Ermenistan'a yollandığı iddia edilen silahlara ilişkin açıklama
Dünya

İran'dan Ermenistan'a yollandığı iddia edilen silahlara ilişkin açıklama

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran üzerinden Ermenistan’a yollandığı konuşulan mühimmatlara ilişkin açıklama yaptı...
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı
Gündem

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den önemli açıklama! Çatışmaların durması için şartını açıkladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan açıklaması geldi. Aliyev, çatışmaların durması için şartını açıkladı.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay