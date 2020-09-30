Market alışverişine çıkan karantina kaçağı izole araçla yurda gönderildi
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde koronavirüs testi pozitif çıkan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina bulunması gereken O.S. adlı vatandaş alışveriş için gittiği markette polise yakalandı.
Polis ekipleri, karantina kuralını ihlal eden O.S'ye önce 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı ardından da adli işlem yaptı. Daha sonra sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araca alınan O.S., zorunlu karantinada kalacağı Afyonkarahisar'da KYK'ya bağlı Tınaztepe Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Kocaeli'de dün yapılan Kovid-19 denetimlerinde karantina ihlali yapan 16, maske takmayan 264, sosyal mesafe kuralına uymayan 13 kişi ile ayakta yolcu kapasitesini aşan 2 sürücü ve iş yerinde tedbirlere uyulmayan 1 işletmeciye idari para cezası uygulandı.