Markalar şubat ayı kampanyalarını açıkladı

MG4 Electric modeli 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi olanağına ek olarak 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sunuluyor. Şubat ayında, MG4 Electric’e 1 milyon 349 bin TL’den başlayan takas indirimli fiyatlar, ZS EV’ye ise 1 milyon 719 bin TL takas destekli fiyat ile ulaşılabiliyor. Ay boyunca yüzde 100 elektrikli MG4 ve ZS EV modellerini satın alan müşterilerine Wallbox veya 1 yıllık ihtiyacı karşılayacak 40 bin TL değerinde şarj kartı hediye eden MG farklı şarj çözümleri sunuyor. Hızlı şarj istasyonlarında da geçerli olan bu kart ile yalnızca 26 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj olabilen MG4 Luxury, şehir içi kullanımlarda 577 km’ye kadar menzil sunuyor. Şehir içinde 591 km’ye varan menzil sunan yüzde 100 elektrikli SUV ZS EV ile her beğeniye uygun bir elektrikli MG modeli müşterilere sunuluyor. MG4 ve ZS EV modelleri; Türkiye’de MG ValueGuard Geri Alım Güvencesinin yanında, standart 7 yıl-150 bin km’lik araç ve batarya garantisi, güçlü satış ve servis ağı ile benzersiz bir satın alma süreci de sunuyor.

Peugeot Türkiye, şubat ayında, özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil yelpazesi ve hafif ticari araç modelleri için çok avantajlı kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor. Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan SUV tasarımıyla yeni 2008 ve yüzde 100 elektrikli E-2008, 165 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor. Yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken 408, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. 308 ve yüzde 100 elektrikli E-308, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 300 bin TL kampanyasından yararlanabiliyorlar. 7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision’la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008,fırsatlarıyla sunuluyor. Peugeot 208’i tercih edenler ise 90 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter’a, 135 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. Peugeot’nun diğer hafif ticari araç modelleri Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli seçeneğiyle destekleniyor.

Chery, Türkiye’de elde ettiği büyük başarıyı, şubat ayında çok avantajlı bir kampanya ile taçlandırıyor. Yenilikçi ve sportif tasarımına ek olarak teknolojik donanımları ile öne çıkan OMODA 5 için, 150 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi imkânı sağlanıyor. Kısa sürede sınıfının referans modellerinden olan TIGGO7 PRO modelinde de yine 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve faizsiz kredi olanakları sunuluyor. Ayrıca Chery’nin tüm SUV modelleri, Chery Türkiye tarafından sunulan 5 yıl veya 150 bin kilometrelik garantiyle de dikkatleri çekiyor.

DS Automobiles, şubat ayına özel, ayrıcalıklı finansman modelleri ve takas desteği avantajları sunuyor. Premium hatchback DS 4 ESPRIT DE VOYAGE koleksiyonu, takas desteği ya da sadece tüzel müşterilere özel 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla, seyahat sanatını yaşamak isteyenleri DS STORE’lara bekliyor. Kusursuz bir silüete sahip DS 7’nin dizel versiyonları takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla ve şarj edilebilir hibrit DS 7 E-TENSE versiyonları ise takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi avantajıyla premium SUV sınıfında muhteşem konforu arayanları hedefliyor. Şarj edilebilir hibrit DS 9 E-TENSE, seçkin görünüme ve yenilikçi teknolojilere tek bir otomobilde sahip olmak isteyenler için takas desteği veya sadece tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile dikkat çekiyor.

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