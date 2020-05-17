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Spor

Marius Sumudica: Federasyon ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen ve 14 gün karantinaya alınan Gaziantep FK teknik patronu Marius Sumudica çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 23:18:00 -
Marius Sumudica: Federasyon ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım

Romen hoca yaptığı açıklamada; "Karantinada kalmak zor ve 3 günüm daha var. Bugün hava 36 dereceydi ve odamızda klimamız yok. Bir öğrenci yurdunun en üst katında kalıyoruz. Gaziantep'te hava sıcaklığı artmaya başladı ve burada en az 4 ay boyunca yağmur görmeyeceğimizi duydum." dedi.

"Federasyon tekrar başlamıyoruz der ve ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım''

49 yaşındaki teknik adam; "Eğer federasyon tekrar başlamıyoruz der ve ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım. En azından 1. kattaki ağaçlarda durmayı umuyorum." dedi. (Sporx)

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