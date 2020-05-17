Marius Sumudica: Federasyon ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım

Romen hoca yaptığı açıklamada; "Karantinada kalmak zor ve 3 günüm daha var. Bugün hava 36 dereceydi ve odamızda klimamız yok. Bir öğrenci yurdunun en üst katında kalıyoruz. Gaziantep'te hava sıcaklığı artmaya başladı ve burada en az 4 ay boyunca yağmur görmeyeceğimizi duydum." dedi.

"Federasyon tekrar başlamıyoruz der ve ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım''

49 yaşındaki teknik adam; "Eğer federasyon tekrar başlamıyoruz der ve ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım. En azından 1. kattaki ağaçlarda durmayı umuyorum." dedi. (Sporx)