Marius Sumudica: Federasyon ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen ve 14 gün karantinaya alınan Gaziantep FK teknik patronu Marius Sumudica çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Romen hoca yaptığı açıklamada; "Karantinada kalmak zor ve 3 günüm daha var. Bugün hava 36 dereceydi ve odamızda klimamız yok. Bir öğrenci yurdunun en üst katında kalıyoruz. Gaziantep'te hava sıcaklığı artmaya başladı ve burada en az 4 ay boyunca yağmur görmeyeceğimizi duydum." dedi.
"Federasyon tekrar başlamıyoruz der ve ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım''
49 yaşındaki teknik adam; "Eğer federasyon tekrar başlamıyoruz der ve ligi tekrar ertelerse kendimi 10. kattan atacağım. En azından 1. kattaki ağaçlarda durmayı umuyorum." dedi. (Sporx)