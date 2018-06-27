Mario Jardel Galatasaray'a forvet önerdi! Flamengo forması giyen Lincoln...

Fatih Terim’in ekibine scout olarak katılan Mario Jardel ilk raporunu sundu… Brezilya Ligi’nde gelecek vaadeden oyuncularla ilgili hazırladığı raporda ilginç isimlerin yer alması dikkat çekti. Fatih Terim de, Jardel’in gönderdiği raporu scout ekibine inceletti. Onlardan da bir rapor istedi. “Yapılabilecek birşey var mı?” dedi.

Scout ekibi Jardel’in raporuna tebessüm etti. Raporda transferi en uygun rakama bitirilebilecek olan oyuncunun Flamengo’nun 2000 doğumlu yıldız adayı Lincoln olduğunun altı çizildi. 15 milyon Euro’ya bu oyuncu alınabilirse ileride 50 milyon Euro’ların görülebileceği notu düşüldü. Jardel’e Galatasaray’ın gerçekleri üzerinden rapor hazırlaması tavsiye edildi.

Kaynak: Fotospor