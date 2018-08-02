Mario Gomez bombası geri dönüyor!

Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in Münih'te Gomez ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ta Mario Gomez bir kez daha gündeme geldi... Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'in yıldız oyuncuyla Almanya'nın Münih kentinde bir görüşme yaptığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu gelen bilgiler arasında.

İşte detaylar;

PARA ÖNEMLİ DEĞİL

Gomez'ın yapılan görüşmede, "Para önemli değil. Beşiktaş'ta çok güzel günlerim geçti. Yeniden Beşiktaş taraftarlarının karşısına çıkmak beni mutlu edecek" dediği öğrenildi.

Mario Gomez'le yapılan görüşmeleri her fırsatta yalanlayan Beşiktaş Yönetimi Suttgart'la 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu için Alman Kulübü'ne ilk etapta kiralama teklifinde bulunacak.

(Takvim)