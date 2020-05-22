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Spor

Mario Balotelli'nin menajerinden sürpriz açıklama: Evet Galatasaray ile görüşüyoruz

İsmi Galatasaray ile anılan Mario Balottelli'nin transferi hakkında menajeri sürpriz bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 13:15:00 -
Mario Balotelli'nin menajerinden sürpriz açıklama: Evet Galatasaray ile görüşüyoruz

Mario Balotelli'nin menajeri Mino Raiola, Football İtalia'ya açıklamalarda bulunurken ses getirecek bir itirafda bulundu.

Menajeri açıkladı!

Raiola, “Balotelli bu sezon sonunda Brescia’dan ayrılacak. Galatasaray ve Vasco da Gama ile görüşüyoruz” dedi. Balotelli, Brescia’da bu sezon birçok kez ırkçı saldırılara maruz kalmıştı.

Lombardia ekibiyle 2022'ye kadar sözleşmesi olan Mario Balotelli, bu sezon 19 lig maçında 5 gol attı.

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