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Mariano'nun Puskas ödülü hayali!

Galatasaraylı Mariano attığı golün FIFA Puskas Yılın Golü seçilmesiyle ilgili ‘Unutulmaz bir gol attım, neden olmasın?’ derken “En azından aday goller arasında yer alacağını umuyorum” diye konuştu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:28
Mariano'nun Puskas ödülü hayali!

Galatasaray’ın Brezilyalı futbolcusu Mariano,Başakşehir’e karşı attığı golle ülkesinde de gündemi işgal etti. Uzak mesafeden yaptığı harika vuruşla takımına galibiyeti getiren deneyimli sağ bek, kaydettiği bu golle ilgili iddiasını uluslararası arenaya taşıdı.

‘Bir çok kişi arayarak tebrik etti’

Mariano“Gerçekten unutulmaz bir gol attım. Şampiyonluk için savaşan takımımızın çok ihtiyacı olan bir goldü. Aslında golün önemi, golün kendisinden daha büyüktü. Maçın ardından bir çok kişi beni aradı, tebrik mesajları gönderdi” diye konuştu.

‘Neden yılın golü olmasın ki?’

Sarı-kırmızılı futbolcu fileleri bulan vuruşunun FIFA Puskas Yılın Golü yarışmasına aday olabileceğini de belirtti. Mariano “Bu gol neden Yılın Golü’nde boy göstermesin ki? Golün ardından bu gole gösterilen ilgi ortada. Sonuçta inanmak bedava. Kaybedecek bir şeyiniz yok. En azından aday goller listesinde yer alacağını umut ediyorum. Bu harika olur” diye konuştu.

‘Sol ayakla attığım için özel’

Kariyerinin en güzel golleri arasında karşılaştırma yapan oyuncu şöyle devam etti: “Sevilla formasıyla Shakhtar’a attığım gol çok güzel bir goldü. Ayrıca Bordeaux’da oynadığım dönem de iki güzel golüm vardı. Kariyerim boyunca az gol atmış bir oyuncuyum ama attığım goller genelde güzel oluyor. Başakşehir’e attığım gol sol ayakla olması bakımından zorluk derecesi yüksek ve ayrı bir yere sahip”

Video oyunu golü yorumu

Galatasaraylı futbolcu attığı golün video oyunlarında atılan gollere berzetilmesi üzerine de konuştu. Mariano“Yani sanırım bir video oyununda bu tip bir gol atmak daha kolay olurdu. Elinizle bastırıp, gözle kontrol minik bir ekranda kontrol ediyorsunuz” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:28
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