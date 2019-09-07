Mardin’den acı haber: Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin’in Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında PKK’lı teröristlerin yığınak ve sığınaklarını tespit etmek amacıyla yürütülen operasyonda çıkan çatışmada, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Ömerli ilçesi Ömeryan kırsalında faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakları bularak tahrip etmek maksadıyla 7 Ağustos günü İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce Şafak-127 operasyonunun başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında yapılan A/T ve yer gösterme faaliyetleri esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürümüz Tufan Kansuva ve bir güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Yaralılarımızın süratle Mardin Devlet Hastanesine intikali sağlanmıştır. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva kurtarılamayarak şehit olmuştur. Yaralı güvenlik korucumuzun tedavisi ise halen devam etmektedir. Bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimizin kararlılıkla devam edeceği bilinmelidir" denildi.