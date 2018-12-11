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Mardin’deki 13 bin konut sahiplerini bekliyor! Stoklara ıraklı yatırımcı formülü

Gayrimenkul sektöründe yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri 13 bin konut stoğunun bulunduğu Mardin’de masaya yatırıldı.

11 Aralık 2018 Salı 10:01
Mardin’deki 13 bin konut sahiplerini bekliyor! Stoklara ıraklı yatırımcı formülü

Mehmet Canıtatlı

Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Mardin şubesi tarafından organize edilen toplantıya katılan isimler arasında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Reis Topçu, MÜSİAD İnşaat Sektör Kurul Başkanı Reha Yeltekin, Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap ile GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin de vardı.

Elimizden geleni yapacağız

Yıllık konut ihtiyacının iki bin olduğu şehirde 2011-2014 arası yılda 14 bin konutun yapıldığını belirten Mardinli sektör temsilcileri bu süreci, “Kentte köklü müteahhitlerimiz vardı ancak bazıları sektörde yaşanan olumsuz gelişmelerden dolayı Mardin’i terk etmek zorunda kaldı. Deneyimli ve güçlü müteahhitler, kentte düzenli projeler inşa etti ama projeleri tamamlayamayanlar sektöre zarar verdi” şeklinde dile getirdi.

Mardin’de gayrimenkul sektörünün sorunlarının çözümü için GYODER olarak kesinlikle elimizden geleni yapacağız’ sözünü veren GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin ise tespit ve önerilerini şu şekilde sıraladı:

Strateji değişikliği şart

-Türkiye’de gayrimenkul sektörünün sorunları var ama Mardin’in kendi özelinde farklı bir fotoğrafı var. Mardin öyle değerli bir mücevhere sahip ki, bunu pazarlayamıyoruz. Kolektif olarak neler üretebileceğimizi konuşmamız gerekiyor. Mardinliler turizm stratejisini değiştirmeli.

-Irak’a uygulanan vize prosedürü nedeniyle Iraklı Türkiye’ye gelemiyor. En yoğun geldiği illerden biri de Mardin. Bu yüzden yabancılara konut satılabilmesi için Irak’a vize kolaylığı sağlanması talep edilmeli.

-Müteahhitlerin ellerindeki belli bir aşamayı geçmiş inşaatları bitirebilmesi için bankadaki teminat miktarlarına ve hakedişe bağlı olarak ek kredi verilmesi istenmeli.

-13 bin konut stoğunun eritilmesi için fonlardan belli bir yüzdeyle, yani her müteahhitten minimum yüzde 10’luk bir rakamın alınması gibi çözüm yolları önerilmeli.

-Orta vadede konut stoğunun pazarlanması için özel bir ekip kurulmalı.

Öncelik ayakta kalmaktır

-Orta vadede, kentin yüksek yoğunluklu alanlarında talebi canlandırmak için belediyenin yaşam kalitesini artırması (yeşil alan, spor salonları, sosyal donatılar) sağlanmalı.

-Kentteki mevcut konut stoğunun Mardin’in kaldırabileceği bir sayı olmadığını görüyoruz. Mardinli sektör temsilcilerinin bugünkü ortamdaki önceliği ayakta kalmak olmalı. Arz talep dengesinin bir arada olmadığı her sektör sıkıntıya girer. Şimdi tartışılması gerekenin, yatırımların farklı değerlendirilmesi olduğunu düşünüyorum.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 10:01
  1. Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD)
  2. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş
  3. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman
  4. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Ali Reis Topçu
  5. MÜSİAD İnşaat Sektör Kurul Başkanı Reha Yeltekin
  6. Mardin Şube Başkanı Nurettin Kasap
  7. GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin

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