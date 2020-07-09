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Mardin'de yola tuzaklanan 20 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:57:16 -
Mardin'de yola tuzaklanan 20 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Savur ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan 20 kilogram el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde infilak ettirildi.

Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teröristlerin Mardin-Savur kara yoluna patlayıcı tuzakladığını tespit etmesi üzerine operasyon başlattı.

Bölgede yapılan incelemede 2 piknik tüpüne tuzaklanmış amonyum nitrat ve fuel-oil ile güçlendirilmiş 20 kilogram el yapımı patlayıcı, 2 kilogram çivi, 4 pil düzeneği ve kablo ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen diğer malzemeler Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından fünye ile kontrollü şekilde imha edildi.

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