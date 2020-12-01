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Aktüel Mardin'de yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 21 kişi yakalandı
Aktüel

Mardin'de yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 21 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-01 13:03:27 -
Mardin'de yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 21 kişi yakalandı

MARDİN (AA) - Suriye sınırından yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 21 yabancı uyruklu yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kızıltepe ilçesinin Akdoğan Mahallesi'nde 12'nci Piyade Hudut Bölük Komutanlığı ekiplerince Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 21 kişi tespit edildi.

Şehit Üsteğmen Fahrettin Çoban Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan 21 kişi, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Gözaltına alınanların işlemleri sürüyor.

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