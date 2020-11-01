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Aktüel Mardin'de trafik kazası: 1 ölü
Aktüel

Mardin'de trafik kazası: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-01 20:25:23 -
Mardin'de trafik kazası: 1 ölü

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Uğur yönetimindeki 01 AKJ 08 plakalı tır, Kızıltepe -Viranşehir kara yolunda sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı.

Kazada tırda sıkışan sürücü Uğur, Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık personeli tarafından araçtan çıkarıldı.

Sağlık ekipleri Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Uğur'un cenazesi ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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