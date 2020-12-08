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Aktüel Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-08 10:27:10 -
Mardin'de tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nusaybin-Cizre kara yolu Duruca Mahallesi kavşağında sürücülerinin ismi henüz belirlenemeyen 33 CBM 75 plakalı tır ile 34 BOL 135 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mehmet Salih Akin (64), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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