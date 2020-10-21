  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Aktüel

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:09:00 -
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın 2015-2016 yıllarındaki terör olaylarına ilişkin Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, Nusaybin ilçesinde çukur eylemlerine katıldıkları, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütü mensuplarıyla birlikte hareket ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sinan Çetin’in küçük oğlu, abisinin izinde!
Gündem

Sinan Çetin’in küçük oğlu, abisinin izinde!

Yönetmen Sinan Çetin’in büyük oğlu Rüzgar Çetin, 2016 yılında alkollü olarak kullandığı aracı ile polis arabasına çarparak polis memurunun ş..
Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir! Müthiş rezerv tespit edildi
Gündem

Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilir! Müthiş rezerv tespit edildi

Türkiye'de ilk olarak Isparta'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Engin Arık'ın gündeme getirdiği toryum rezervleriyle ilgili ça..
Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı
Medya

Cem Yılmaz'dan imajını düzeltme çabası! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrı yaptı

Toplumu ilgilendiren meselelerdeki vurdumduymazlığı ile eleştirilen Cem Yılmaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sağlık çalışanları ile ilgil..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay