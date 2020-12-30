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Aktüel Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
Aktüel

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 18:04:00 -
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 47 NE 431 plakalı kamyonet, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 21 tarım işçisi yaralandı.

Yaralılar, 112 acil servis ve itfaiye ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.


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