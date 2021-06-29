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Gündem Mardin'de orman yangını
Gündem

Mardin'de orman yangını

Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonrası ekipler harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-06-29 16:52:00 - 2021-06-29 17:08:03
Mardin'de orman yangını

Son zamanlarda orman yangınları çoğalmaya devam ediyor. Ege Bölgesi ve Muğla orman yangınlarıyla üzücü haberler alırken bir orman yangını haberi de Mardin’den geldi.

Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İlçenin Çimenlik Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, müdahale sürüyor.

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