Mardin'de orman yangını
Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın sonrası ekipler harekete geçti.
Son zamanlarda orman yangınları çoğalmaya devam ediyor. Ege Bölgesi ve Muğla orman yangınlarıyla üzücü haberler alırken bir orman yangını haberi de Mardin’den geldi.
Mardin'in Ömerli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
İlçenin Çimenlik Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı.
Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına, müdahale sürüyor.