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Aktüel Mardin'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere para cezası
Aktüel

Mardin'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere para cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-16 18:02:41 -
Mardin'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan kişi ve işletmelere para cezası

MARDİN (AA) - Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri belirlenen kişi ve işletmelere toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, il genelindeki denetimlerini sürdürüyor.

Denetimler sırasında Kızıltepe ilçesinde Tepebaşı Mahallesi 624 Sokak'ta bulunan işletme ile İçişleri Bakanlığı İSDEM sistemine düşen ihbar üzerine Cumhuriyet Mahallesi'nde denetim yapılan bir işletmenin alınan tedbirlere uymadığı tespit edildi.

Ekipler, işletmede maske kurallarına riayet etmeyen 28 kişiye 900'er lira, 2 iş yeri sahibine ise 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı ve işletmelerin faaliyetlerini durdurdu.

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