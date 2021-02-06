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Yaşam Mardin'de kömür sobası patladı: 3 yaralı
Yaşam

Mardin'de kömür sobası patladı: 3 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde evde yanan kömür sobası, bir anda bomba gibi patladı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 22:45:00 -
Mardin'de kömür sobası patladı: 3 yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir evde bulunan kömür sobasının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kömür sobası bir anda patladı

Olay, Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi eski Ulu Cami önündeki bir evde meydana geldi. Evde yanan kömür sobası, bir anda bomba gibi patladı. Sesi duyanların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

 

Patlamada yaralanan Z.A., M.A. ve M.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılar Z.A., M.A. ve M.A.'nın vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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