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Aktüel

Mardin’de kısıtlama sonrası yoğun trafik

Mardin’de 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından yoğun trafik oluştu.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 17:23:30 -
Mardin’de kısıtlama sonrası yoğun trafik

Mardin’de 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından yoğun trafik oluştu.


İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Mayıs’ta 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Mardin’de vatandaşlar dışarıya akın etmesiyle yoğun trafik oluştu. Kentin birçok noktasında trafik akışını sağlayan trafik polisi ekipleri, denetimlerini sürdürdü.

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