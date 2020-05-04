Mardin’de kısıtlama sonrası yoğun trafik
Mardin’de 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından yoğun trafik oluştu.
Mardin’de 3 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından yoğun trafik oluştu.
İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Mayıs’ta 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlamanın kalkmasının ardından Mardin’de vatandaşlar dışarıya akın etmesiyle yoğun trafik oluştu. Kentin birçok noktasında trafik akışını sağlayan trafik polisi ekipleri, denetimlerini sürdürdü.