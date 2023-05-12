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Aktüel Mardin’de kaza: 2 yaralı
Aktüel

Mardin’de kaza: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-05-12 22:01:00 -
Mardin’de kaza: 2 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde tır ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin'in İpekyolu Mahallesi Midyat Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tır ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet üstünde bulunan M. A. (16) ve kız kardeşi S. A. (13) yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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